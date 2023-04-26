Краснодар
Профиль пользователя Juli_Ju
О себе
Люблю походы, море, горы, велопрогулки обожаю 🫶 прям отдельная любовь 😸💘, в принципе слушаю любую музыку, но больше всего нравится техно❤️🔥
Ищу людей, которым также нравится техно на трезвую голову 🤝🤙
Не прочь порисовать, меня это успокаивает, также увлекаюсь нейрографикой, люблю различные виды самопознания, но опять же, по-здравому 🤌😂
Раньше занималась активно спортом, но потом обленилась на целых три года 🥲сейчас же возвращаюсь обратно к спортивнному образу жизни, и не прочь разделить с кем-нибудь такую же участь, чтобы было веселее 😊
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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