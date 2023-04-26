Люблю походы, море, горы, велопрогулки обожаю 🫶 прям отдельная любовь 😸💘, в принципе слушаю любую музыку, но больше всего нравится техно❤️‍🔥 Ищу людей, которым также нравится техно на трезвую голову 🤝🤙 Не прочь порисовать, меня это успокаивает, также увлекаюсь нейрографикой, люблю различные виды самопознания, но опять же, по-здравому 🤌😂 Раньше занималась активно спортом, но потом обленилась на целых три года 🥲сейчас же возвращаюсь обратно к спортивнному образу жизни, и не прочь разделить с кем-нибудь такую же участь, чтобы было веселее 😊

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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