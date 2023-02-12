О себе

Мне кажется что это врядли поможет вам узнать меня как человека но:

1) Я общительный когда у меня есть на это общение силы

2)Я нежный человек

3)Я за уважительное общение,соблюдение границ и честность

4)Я хотел бы общаться с человеком которому интересен и любопытен я и хотел бы чтобы он был интересен и любопытен мне)