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Краснодар
Мне кажется что это врядли поможет вам узнать меня как человека но:
Краснодар
Профиль пользователя Joscofski
О себе
Мне кажется что это врядли поможет вам узнать меня как человека но:
1) Я общительный когда у меня есть на это общение силы
2)Я нежный человек
3)Я за уважительное общение,соблюдение границ и честность
4)Я хотел бы общаться с человеком которому интересен и любопытен я и хотел бы чтобы он был интересен и любопытен мне)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога
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