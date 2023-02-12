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Краснодар
Профиль пользователя Joscofski

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О себе

Мне кажется что это врядли поможет вам узнать меня как человека но:
1) Я общительный когда у меня есть на это общение силы
2)Я нежный человек
3)Я за уважительное общение,соблюдение границ и честность
4)Я хотел бы общаться с человеком которому интересен и любопытен я и хотел бы чтобы он был интересен и любопытен мне)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я свободен весь день

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Natali_20

Краснодар → другое

Сходить в кино

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Coffee_fox

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, перекусить)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя RIPWEBSITE

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 8 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Сегодня сходить в бар Руки вверх потанцевать

Откликнулось 8 участников

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Краснодар → другое

Найти человека по душе...

Откликнулись 4 участника

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