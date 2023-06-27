Слушаю музыку в разных стилях от рока до попсы,зависит от настроения и чем занят. Пробежки по утрам и тренировки в зале единоборств. Люблю читать книги и смотреть фильмы(когда есть время). Люблю учится чему-то новому(никогда не поздно учится). Вечерние прогулки. Редко посещаю ночные заведения. Очень редко пью,в основном вино. Сигареты не курю,но иногда курю кальян в компании. Остальное спрашивайте в личке

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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