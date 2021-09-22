Краснодар
Профиль пользователя Jason
О себе
Люблю смотреть кино любых жанров, слушать рок (в основном), ходить на выставки живописи или иных форм искусства, играть в компьютерные игры (как способ релаксации).
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 📚 Книги
Не нравится:
🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
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