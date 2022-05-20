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Краснодар
Профиль пользователя iness04

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О себе

Привет, меня зовут Инесса
Только окончила университет, ищу новых подруг)
Люблю разные сериалы, в том числе аниме. Нравятся больше всего комедии, как «Теория Большого взрыва». Из последних аниме зашли «Клинок, рассекающий демонов» и «Магическая битва».
Интересуюсь модой: косметика и одежда. Последние тренды, новинки - я в теме))
Также люблю гулять, даже каждый день, искать новые места.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

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