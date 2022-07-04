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Краснодар
Профиль пользователя im_olechka

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фото #2 пользователя im_olechka

О себе

Ищу друзей)
Веселая, общительная ☺️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить
Ищу подружек 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼

Участие в других событиях

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Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️
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Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊
маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
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Была бы рада найти подруг 🐝
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Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)
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Прогулка в Галицком
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Кто хочет в кино на " барби"
маленькое фото пользователя Anya.e
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Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫
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