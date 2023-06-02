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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя ILIA.0
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Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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