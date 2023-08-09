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Краснодар
Профиль пользователя Igor88

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О себе

В свободное от работы время люблю проводить с пользой: погулять, сходить в кино/театр, съездить на море или в горы, покататься на сноуборде или на велике)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

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