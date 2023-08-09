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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Igor88
О себе
В свободное от работы время люблю проводить с пользой: погулять, сходить в кино/театр, съездить на море или в горы, покататься на сноуборде или на велике)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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