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Краснодар
Профиль пользователя Gupper

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Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Есть тут заядлые геймеры lol Wild Rift?

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Откликнулся 1 участник
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