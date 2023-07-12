Бездуховное быдло. Не верю в гороскопы, эзотерику и расклады на таро. Хорошо умею делать три вещи: Играть на арфе Цитировать не к месту Игоря Фёдоровича Планировать местечковые заговоры

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏫 Учеба 📚 Книги 💩 Странный юмор

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Краснодар → другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.