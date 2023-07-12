Краснодар
Профиль пользователя Gruoch.Boite

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О себе

Бездуховное быдло. Не верю в гороскопы, эзотерику и расклады на таро.
Хорошо умею делать три вещи:
Играть на арфе
Цитировать не к месту Игоря Фёдоровича
Планировать местечковые заговоры

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 📚 Книги 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → пообщаться

С человеком с чувством юмора

Краснодар → сходить на мероприятие

Сходить на Бетховена

Краснодар → другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Участие в других событиях

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Хочу обзавестись новыми друзьями

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Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

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Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

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