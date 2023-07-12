Краснодар
Профиль пользователя Gruoch.Boite
О себе
Бездуховное быдло. Не верю в гороскопы, эзотерику и расклады на таро.
Хорошо умею делать три вещи:
Играть на арфе
Цитировать не к месту Игоря Фёдоровича
Планировать местечковые заговоры
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу обзавестись новыми друзьями
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?
Пошли гулять))
подруг!!! ♡ ♡ ♡
Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)
Встреча ,разговор по душам ,близкий человек
Хочу встретиться с новыми людьми
Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.
Ищу подруг, душевных, не токсичных)))
Ищу подругу
Ищу желающих играть в настолки
Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!
Ищу компанию для D&D
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