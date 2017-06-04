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Краснодар
Профиль пользователя GrayWay

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О себе

Много гуляю пешком, почти каждый день. Чаще всего улица Красная, парки Первомайский, Городской сад 30-лет Победы, затон, реже парк Галицкого и дендрарий.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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