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Краснодар
Профиль пользователя glamor

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О себе

Мне нравится проводить время с пользой, но и булочкой побыть можно, не люблю сидеть на месте, хочется двигаться и получаться радостные эмоции. Люблю ходить по магазинам, рисовать, гулять , танцевать, дома делать растяжку, обожаю купаться. Рост 176

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить
Хочу сходить потанцевать в клуб/бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna_Z
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
маленькое фото пользователя Maria_S
Краснодар → Другое
Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"
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