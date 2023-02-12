Краснодар

Профиль пользователя Ghost_of_reality

О себе Интенсивно занимаюсь саморазвитием, духовной практикой, постижением Сути и процессов мироздания 💫✨ Всегда рад интересным и любопытным людям 😎🔥 Люблю заводить новых друзей и надолго 😍🔥 Холост, не женат 😛❤

Был в сети на прошлой неделе

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