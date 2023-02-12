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Краснодар
Профиль пользователя Ghost_of_reality

фото пользователя Ghost_of_reality

О себе

Интенсивно занимаюсь саморазвитием, духовной практикой, постижением Сути и процессов мироздания 💫✨ Всегда рад интересным и любопытным людям 😎🔥 Люблю заводить новых друзей и надолго 😍🔥 Холост, не женат 😛❤

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

поделиться знаниями об устройстве мироздания и как применять их в реальной жизни

маленькое фото пользователя Lira
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Краснодар → другое

Прогуляться, попить кофе

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