Краснодар
Профиль пользователя Gae4ka

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фото #2 пользователя Gae4ka

О себе

Очень увлекающийся и активный человек.
Люблю разных людей и интересные истории.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пройтись по интересным барам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna_Z
Краснодар → Другое

Найти классную подругу ☺

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

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