Люблю путешествовать, искать интересные места или просто бродить и созерцать. Работаю разработчиком в сфере онлайн-кинотеатра и обожаю жить эту жизнь 🥹 Предпочитаю живое общение, люблю заниматься почти чем угодно. Люблю йогу и рефлексировать.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🍷 Алкоголь

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