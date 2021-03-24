Симпатизирую гуманитарным наукам, особенно историю. Интересуюсь политикой и рада буду пообщаться на эту тему. Очень хочу начать разбираться в кино (в частности режиссуре) и фотографии, тк планирую связать с этим карьеру Есть свой старенький фотоаппарат, при близком знакомстве можем устроить фотосессию

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться

✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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