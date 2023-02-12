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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Friend123
О себе
Люблю пообщаться в живую, можно за коктейлем в приятной компании 🤗
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💨 Кальян🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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