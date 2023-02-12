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Краснодар
Профиль пользователя Friend123

фото пользователя Friend123

О себе

Люблю пообщаться в живую, можно за коктейлем в приятной компании 🤗

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу выпить и пообщаться по душам🤗, кто составит компанию?

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 8 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти компанию веселых друзей

Откликнулось 7 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в заведение

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