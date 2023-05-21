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Краснодар
Профиль пользователя Filip

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О себе

Ищем с девушкой друзей для совместного времяпрепровождения 🙂 Мы - активные, любим путешествовать, играем в большой теннис. Будем рады знакомству)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Провести классно вечер парами

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Откликнулись 3 участника
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