Краснодар

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О себе Ищем с девушкой друзей для совместного времяпрепровождения 🙂 Мы - активные, любим путешествовать, играем в большой теннис. Будем рады знакомству)

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