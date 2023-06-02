Объездил более 5 стран, переобщался с людьми максимально разных возрастов. Играю в шахматы, обожаю кино, особенно детектив и триллер. Могу посоветовать тебе фильм.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан

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