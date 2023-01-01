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Краснодар
Профиль пользователя Evgeny1982

фото пользователя Evgeny1982

О себе

Уже, почти, совсем счастливый.
Ни минуты без музыки
Люблю хорошее кино
Умею профессионально слушать
Люблю пешие прогулки, и природу
ЮМОР СПАСЁТ МИР, но это не точно

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🐈 Домашние животные📺 Политика🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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