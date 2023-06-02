Краснодар
Профиль пользователя Elnar88

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Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Выпить вина и хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizabeth312
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Tanya1706
Краснодар → Другое

Сходить в кино,в караоке,погулять по парку,поесть мороженного

маленькое фото пользователя Violetta25
Краснодар → Другое

Хочу сегодня посидеть на Бергу реки под пиво и душевные разговоры..

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