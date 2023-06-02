Недавно переехала в Краснодар, соответственно друзей в этом городе нет. Я очень простой и общительный человек, с чувством юмора, без пафоса. Хотелось бы найти друзей для прогулок по городу, кафе, кино и тд, ну и просто пообщаться 😌

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Краснодар → Другое Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

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