Краснодар
Профиль пользователя Elina
О себе
Мне 22 года. Пару месяцев назад приехала с Москвы)) Буду рада общению с девочками для прогулок и посиделок 🤌🏾🤩
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Ищу подругу✨
Краснодар → Другое
пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Краснодар → Другое
погулять, походить по интресным местам
Краснодар → Другое
Ищу подружек 🙂
Краснодар → Другое
Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.