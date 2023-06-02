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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Elena2023
О себе
Ищу подруг ! Девчонки ,кто со мной танцевать ,гулять,кушать и т.д. Буду Рада 😃Я за адекватное и веселое общение . По профессии я врач )мне 32 года )
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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