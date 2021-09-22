Краснодар
Профиль пользователя Elena05

фото пользователя Elena05

О себе

Люблю художественную литературу, кино и сериалы. Посещать театры, музеи, выставки. Заряжаюсь активным отдыхом на природе, занимаюсь йогой.

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба

Участие в других событиях

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Хочу обзавестись новыми друзьями

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
Краснодар → Другое

Нуждаюсь в поддержке

маленькое фото пользователя Anna_Z
Краснодар → Другое

Найти классную подругу ☺

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