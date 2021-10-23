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Краснодар
Профиль пользователя Ekaterina_sea

фото пользователя Ekaterina_sea

О себе

Катя, 23 года. Люблю сериалы, аниме, настольные игры, видеоигры (RPGшки в основном) и активный отдых. Ищу друзей для общения и проведения совместного времени. Желательно в г. Краснодар.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → пообщаться
Хочу найти подругу для общения и встреч

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25
Краснодар → Другое
Ищу подружек
маленькое фото пользователя Ekaterina_R
Самара → Другое
Ищу подруг, обсудить разные темы)
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