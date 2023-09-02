⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар
Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Ekaterina88
О себе
Кто утром слушает КиШа, тот поступает мудро.
Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.