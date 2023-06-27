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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Dreamy000
О себе
Я соткана из книг) Любимые жанры - детектив, триллер, готический роман, а также детская литература. Веду блог, он меня наполняет~ Нравятся долгие прогулки. Очень хочу дружбы, тёплого общения, пол неважен. В идеале начать взаимодействовать в сети и потом, если захочется, перейдём в офлайн. Пишите, буду рада)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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