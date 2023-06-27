О себе

Я соткана из книг) Любимые жанры - детектив, триллер, готический роман, а также детская литература. Веду блог, он меня наполняет~ Нравятся долгие прогулки. Очень хочу дружбы, тёплого общения, пол неважен. В идеале начать взаимодействовать в сети и потом, если захочется, перейдём в офлайн. Пишите, буду рада)