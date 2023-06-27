Краснодар
Профиль пользователя Djzooom

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О себе

Понаех с Архангельской области, не путать с Астраханской)
Люблю путешествия по краю.
Музыку слушаю разную, в основном зарубежную.
Работаю в Ай-Ти и в других направлениях.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология / таро
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