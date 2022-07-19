Краснодар
Профиль пользователя Dinosaur
О себе
меня зовут Ильдар
мне 33 года
Профиль обновлён 24 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏫 Учеба
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Давай полетаем?
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
Скоротать вечер
Краснодар → Другое
погулять, походить по интресным местам
Краснодар → Другое
Прогуляться вечером, попить кофе
Краснодар → Другое
Можно выпить чай, поболтать
Краснодар → Другое
Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )
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