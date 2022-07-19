Краснодар
Профиль пользователя Dinosaur

фото пользователя Dinosaur
фото #2 пользователя Dinosaur

О себе

меня зовут Ильдар
мне 33 года

Профиль обновлён 24 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

поехать к реке разжечь костер

Краснодар → прогуляться, перекусить

покататься на самокатах, можно в известном парке.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastikBum
Краснодар → Другое

Давай полетаем?

маленькое фото пользователя Marina_S
Краснодар → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Kikimore
Краснодар → Другое

Скоротать вечер

маленькое фото пользователя levilon
Краснодар → Другое

погулять, походить по интресным местам

маленькое фото пользователя VishenkaNaTorte
Краснодар → Другое

Прогуляться вечером, попить кофе

маленькое фото пользователя Alina_nik
Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

маленькое фото пользователя Olesia
Краснодар → Другое

Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )

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