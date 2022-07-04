Краснодар
Профиль пользователя DimaDuma
О себе
Люблю гулять, хотя получается не часто, люблю слушать природу, музыку, людей.
Отличный собеседник, спокойный, взвешанный, адекватный.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
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