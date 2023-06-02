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Краснодар
Профиль пользователя Dikusha

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Краснодар → пообщаться

Ищу людей играющих в world of warcraft LK. Возможно сходить куда то. Общение.

маленькое фото пользователя Sanjio
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Acex55

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищю компанию прогуляться после работы, поговорить о музыке и играх.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → прогуляться, перекусить

1 и 2 января в RockBar приезжает группа Dark Secret Love. Будут играм Rammstein.

Откликнулись 2 участника

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сделать остаток своей жизни наилучшим временем. Хочешь принять участие пиши

Откликнулся 1 участник

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