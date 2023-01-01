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Краснодар
Профиль пользователя DianaVorobeva

фото пользователя DianaVorobeva

О себе

Ищу подругу для общения и совместного досуга😀 я легкая на подъем, за любой кипиш

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

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🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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маленькое фото пользователя Natali55

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Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Cookieexe

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Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Katya1991

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анонимный пользователь

Краснодар → прогуляться, перекусить

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