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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя DianaVorobeva
О себе
Ищу подругу для общения и совместного досуга😀 я легкая на подъем, за любой кипиш
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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