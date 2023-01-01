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Краснодар
Профиль пользователя DianaR

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О себе

Не хочется нахваливать себя,но вроде бы люди,которые меня знают, неплохого обо мне мнения😅 Люблю свою профессию,занимаюсь йогой,увлекаюсь настольными играми,открыта новым,интересным ,позитивным знакомствам , расширению кругозора.Нравится путешествовать по краю на своем авто,нужна компания для таких мероприятий например.Сходить в клуб или парк тоже отличная идея)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность
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