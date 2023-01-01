О себе

Не хочется нахваливать себя,но вроде бы люди,которые меня знают, неплохого обо мне мнения😅 Люблю свою профессию,занимаюсь йогой,увлекаюсь настольными играми,открыта новым,интересным ,позитивным знакомствам , расширению кругозора.Нравится путешествовать по краю на своем авто,нужна компания для таких мероприятий например.Сходить в клуб или парк тоже отличная идея)