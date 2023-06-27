Краснодар
Профиль пользователя devoum

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О себе

Привет. Меня скорей всего можно назвать асоциальным человеком, тк на протяжении долгого времени я находилась в апатии. Но, хвала богам люди придумали психотерапию и переезды. Я люблю все творческое, и готова говорить обо всем( наверное). Не нам судить, но мы обсудим👉👈

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → сходить на мероприятие

Выставка Современных авторов

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Красной, пофотографировать небо

Участие в других событиях

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Как проводите выходные, чем занимаетесь?)

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Общение с новыми людьми онлайн

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