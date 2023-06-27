Привет. Меня скорей всего можно назвать асоциальным человеком, тк на протяжении долгого времени я находилась в апатии. Но, хвала богам люди придумали психотерапию и переезды. Я люблю все творческое, и готова говорить обо всем( наверное). Не нам судить, но мы обсудим👉👈

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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