Краснодар
Профиль пользователя devoum
О себе
Привет. Меня скорей всего можно назвать асоциальным человеком, тк на протяжении долгого времени я находилась в апатии. Но, хвала богам люди придумали психотерапию и переезды. Я люблю все творческое, и готова говорить обо всем( наверное). Не нам судить, но мы обсудим👉👈
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
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Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Хочется найти общение не на один день
Ищу компанию для D&D
Хочу найти подруг в своем городе🥺👉🏻👈🏻
Ищу подружкку 🐱
Прогуляться, пообщаться, перекусить)
Как проводите выходные, чем занимаетесь?)
Общение с новыми людьми онлайн
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