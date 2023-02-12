Был в сети пару дней назад

Прогуляться в центре города, на Красной, выпить кофе)

Недавно в Краснодаре. Не против новых знакомств.

Я хочу выпить и пообщаться по душам🤗, кто составит компанию?

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