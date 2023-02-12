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Краснодар
Профиль пользователя DAVLAD

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О себе

Архитектор своего состояния

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города, на Красной, выпить кофе)

маленькое фото пользователя Ketyse
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zhnchrk

Краснодар → собрать компанию

Сыграть в шляпу, алиас, крокодила

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Eugene1995

Краснодар → прогуляться, перекусить

Краснодар центр

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Friend123

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу выпить и пообщаться по душам🤗, кто составит компанию?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Arik111

Краснодар → активный отдых

Недавно в Краснодаре. Не против новых знакомств.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Roman_sinkevich

Краснодар → прогуляться, перекусить

Затусить в клубе

Откликнулся 1 участник

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