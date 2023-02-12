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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя DAVLAD
О себе
Архитектор своего состояния
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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