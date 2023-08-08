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Краснодар
Профиль пользователя Dashuta

фото пользователя Dashuta

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💨 Кальян 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → пообщаться
Ищу новых подруг!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг! 😁
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