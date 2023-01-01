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Краснодар
Работаю проджектом в онлайн-школе, на досуге преподаю английский. Стараюсь успевать в спорт, но сейчас из-за травмы колена чуть берегусь. Люблю танцевать, петь, учусь играть на гитаре. Также люблю игры - и видео, и настольные. В приставки только играю плохо(
Краснодар
Профиль пользователя DaryaSl
О себе
Работаю проджектом в онлайн-школе, на досуге преподаю английский. Стараюсь успевать в спорт, но сейчас из-за травмы колена чуть берегусь. Люблю танцевать, петь, учусь играть на гитаре. Также люблю игры - и видео, и настольные. В приставки только играю плохо(
Слушаю рок и попсу, хотела бы побывать на концерте с живой скрипкой
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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