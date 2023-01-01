О себе

Работаю проджектом в онлайн-школе, на досуге преподаю английский. Стараюсь успевать в спорт, но сейчас из-за травмы колена чуть берегусь. Люблю танцевать, петь, учусь играть на гитаре. Также люблю игры - и видео, и настольные. В приставки только играю плохо(

Слушаю рок и попсу, хотела бы побывать на концерте с живой скрипкой