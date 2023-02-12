Краснодар
Профиль пользователя DariaF

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О себе

Я довольно спокойная по темпераменту, но также бываю экспрессивной, эмоциональной, иногда ругаюсь матом)

Работаю удалённо. Учусь играть на пианино, хожу на вокал. Иногда рисую, шью одежду.
У меня 2 собаки с приюта и кошка.
Люблю море, посиделки с кальяном за общением, иногда люблю сходить в клуб послушать музыку, потанцевать.

Раньше занималась большим теннисом, стрельбой, фитнесом, йогой.
Алкоголь не пью, не против, когда пьют в компании со мной, конечно, в меру.
Рост 180 см

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб сегодня в пт

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу на стендап в стендап бар 23.08, кто со мной?

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу пойти сегодня в сб в Тулум потанцевать и отдохнуть. Ищу компанию.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasha7
Краснодар → Другое

Ищу подруг💜

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

маленькое фото пользователя Elizabeth312
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Была бы рада найти подруг 🐝

маленькое фото пользователя Tata3093
Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

маленькое фото пользователя Kery77lu
Краснодар → Другое

Сходить на концерт женский стендап 22 сентября

маленькое фото пользователя glamor
Краснодар → Другое

Хочу сходить потанцевать в клуб/бар

маленькое фото пользователя Lova
Краснодар → Другое

Нетворкинг. Пообщаться, погулять по городу, пофоткаться

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