Краснодар
Профиль пользователя DariaF
О себе
Я довольно спокойная по темпераменту, но также бываю экспрессивной, эмоциональной, иногда ругаюсь матом)
Работаю удалённо. Учусь играть на пианино, хожу на вокал. Иногда рисую, шью одежду.
У меня 2 собаки с приюта и кошка.
Люблю море, посиделки с кальяном за общением, иногда люблю сходить в клуб послушать музыку, потанцевать.
Раньше занималась большим теннисом, стрельбой, фитнесом, йогой.
Алкоголь не пью, не против, когда пьют в компании со мной, конечно, в меру.
Рост 180 см
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг💜
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊
Была бы рада найти подруг 🐝
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))
Сходить на концерт женский стендап 22 сентября
Хочу сходить потанцевать в клуб/бар
Нетворкинг. Пообщаться, погулять по городу, пофоткаться
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