Я довольно спокойная по темпераменту, но также бываю экспрессивной, эмоциональной, иногда ругаюсь матом) Работаю удалённо. Учусь играть на пианино, хожу на вокал. Иногда рисую, шью одежду. У меня 2 собаки с приюта и кошка. Люблю море, посиделки с кальяном за общением, иногда люблю сходить в клуб послушать музыку, потанцевать. Раньше занималась большим теннисом, стрельбой, фитнесом, йогой. Алкоголь не пью, не против, когда пьют в компании со мной, конечно, в меру. Рост 180 см

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей

Краснодар → прогуляться, перекусить Хочу пойти сегодня в сб в Тулум потанцевать и отдохнуть. Ищу компанию.

Краснодар → прогуляться, перекусить Хочу на стендап в стендап бар 23.08, кто со мной?

Краснодар → прогуляться, перекусить Сходить в клуб сегодня в пт

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

Краснодар → Другое Была бы рада найти подруг 🐝

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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