Краснодар
Профиль пользователя DariAb
О себе
Веду активный образ жизни, люблю путешествия море, танцы
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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