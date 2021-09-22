Краснодар
Профиль пользователя DariAb

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О себе

Веду активный образ жизни, люблю путешествия море, танцы

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в бассейн, съездить на море

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море

Участие в других событиях

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Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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Ищу подруг💜

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Краснодар → Другое

Общение с новыми людьми 💗

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Краснодар → Другое

Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

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