⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар
Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Daria2006
О себе
Мне 16 лет 😝
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
События пользователя
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам