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Краснодар
Профиль пользователя Daria2006

фото пользователя Daria2006

О себе

Мне 16 лет 😝

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей

События пользователя

Краснодар → другое

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

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Откликнулись 3 участника
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