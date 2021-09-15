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Краснодар
Профиль пользователя Daraverner

фото пользователя Daraverner

О себе

Люблю путешествовать в новые интересные места.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пообщаться,посмеяться,сходить в кафе и парк.

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Отвлечься от рабочей суеты

Откликнулось 6 участников

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