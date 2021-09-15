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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Daraverner
О себе
Люблю путешествовать в новые интересные места.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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