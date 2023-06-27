Краснодар
Профиль пользователя Daniil_V
О себе
Впервые в этом приложении, ищу людей для новых знакомств, люблю спорт(если ты парень и любишь воркаут или бокс, то можем потренить вместе))), но не ярый зож) Люблю работать и люблю отдыхать, у меня широкий спектр интересов - прогулки в городе, кафе, выезды на на природу и многое другое, чтение книг, просмотр фильмов и многое другое - так что найти что-то общение с собеседником мне не проблема)
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.