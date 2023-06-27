Впервые в этом приложении, ищу людей для новых знакомств, люблю спорт(если ты парень и любишь воркаут или бокс, то можем потренить вместе))), но не ярый зож) Люблю работать и люблю отдыхать, у меня широкий спектр интересов - прогулки в городе, кафе, выезды на на природу и многое другое, чтение книг, просмотр фильмов и многое другое - так что найти что-то общение с собеседником мне не проблема)

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.