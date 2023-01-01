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Краснодар
Профиль пользователя Daniel_K

фото пользователя Daniel_K

О себе

Человек творческий. Пишу а так же слушаю музыку в разных жанрах, меломан)
Иногда могу написать какую то историю в жанре фентези
Ценю открытость и доброту.
Буду рад знакомству

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

✝️ Религия🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба
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