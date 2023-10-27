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Краснодар
Профиль пользователя Daniel_15

фото пользователя Daniel_15

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Посидеть дома, посмотреть фильм)

маленькое фото пользователя Kir76
маленькое фото пользователя RIPWEBSITE
маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RIPWEBSITE

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 8 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти компанию веселых друзей

Откликнулось 7 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Душевный вечер😌

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в заведение

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Краснодар → сходить на мероприятие

Иду на игру CASINO свиданий

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