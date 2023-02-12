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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Crashiza
О себе
Иногда моё чувство юмора, сильнее инстинкта самосохранения :)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы
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