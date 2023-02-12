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Краснодар
Профиль пользователя Crashiza

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О себе

Иногда моё чувство юмора, сильнее инстинкта самосохранения :)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Краснодар → пообщаться

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Откликнулось 15 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Собираю банду для игры в DnD

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Краснодар → пообщаться

Есть тут заядлые геймеры lol Wild Rift?

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