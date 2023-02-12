Иногда моё чувство юмора, сильнее инстинкта самосохранения :)

Был в сети сегодня

Есть тут заядлые геймеры lol Wild Rift?

Собираю банду для игры в DnD

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: