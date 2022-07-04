Краснодар
Профиль пользователя Crash

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фото #2 пользователя Crash

О себе

Иногда, моё чувство юмора, сильнее инстинкта самосохранения :)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Краснодар → пообщаться

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

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