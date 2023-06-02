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Краснодар
Профиль пользователя Cookieexe

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О себе

Ищу подруг сходить погулять или в заведение

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в заведение покушать и выпить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Riti_27

Краснодар → прогуляться, перекусить

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nastya0207

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Marina_Gorn555

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anya.e

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Откликнулись 4 участника

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