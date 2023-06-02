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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Cookieexe
О себе
Ищу подруг сходить погулять или в заведение
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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