Ищу подруг сходить погулять или в заведение

Была в сети сегодня

Сходить в заведение покушать и выпить

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Была бы рада найти подруг 🐝

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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