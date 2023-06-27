Люблю гулять по городу, бывать в новых интересных местах, разговаривать обо всем на свете)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 💬 Пообщаться онлайн

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.