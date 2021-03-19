Краснодар
Профиль пользователя Christina2223
О себе
Музыка разных стилей ,абсолютно разные
Езда на машине ,путешествия по краснодарскому краю
Езда на велосипеде 🚴♀️
Прогулки вечерние и ночные 😌😌
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
События пользователя
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